Стало известно, какую господдержку получил автопром с 2022 года

Правительство России с 2022 года активно поддерживает отечественный автопром, направив в эту отрасль свыше 260 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что финансируемые государством меры, такие как субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), гранты на реинжиниринг и программы Фонда развития промышленности (ФРП), показали свою эффективность.

"Только на эти ключевые меры, которые я перечислил, за последние три года из федерального бюджета мы направили свыше 260 миллиардов рублей. Большая часть - почти три четверти - как раз профинансирована за счет поступлений от утилизационного сбора", - подчеркнул Мантуров.

Он также добавил, что с 2022 года по программе ФРП "Автокомпоненты" было профинансировано 91 проект на сумму около 111 миллиардов рублей. Кроме того, свыше 50 программ в области НИОКР получили поддержку на сумму 11 миллиардов рублей, а около 40 проектов по реинжинирингу были реализованы на сумму почти 2 миллиарда рублей.

