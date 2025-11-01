В России создали машину, которая ездит «крабовым ходом»

В России разработали вакуумную машину для всесезонной уборки улиц. Важная особенность модели, получившей название УниРОСС, — гидрообъёмное рулевое управление: рулевой привод на четыре колеса позволяет выбирать нужный режим движения, включая крабовый, диагональный и полноповоротный. Благодаря такой особенность коммунальный «универсал» сможет очищать даже самые труднодоступные участки.

© Quto.ru

В создании машины приняли участие белорусские предприятия, в том числе Минский моторный завод, Минский тракторный завод и ОДО «ГИДРОКОННЕКТ», а сборкой занималось челнинское ОАО «РИАТ».

Техника устроена по принципу конструктора: за 30 минут работники жилкомхоза смогут установить новый комплект навесного оборудования, чтобы полностью изменить функционал.

Благодаря такому конструктиву летом УниРОСС может заниматься беспылевой уборкой, а зимой — чисткой снега, удалением наледи и нанесением противогололёдных реагентов.

Кроме того, в России наладили выпуск 700-сильных грузовиков «Медведь»: их производством занялся новгородский «Meusburger Новтрак», известный своими прицепами.