Mitsubishi грозит кризис: мировое производство и продажи в РФ резко сократились

В первые девять месяцев 2025 года японская компания Mitsubishi Motors столкнулась с существенным снижением объемов производства. Согласно данным GlobalData Automotive, которые приводит глава "Автостата" Сергей Целиков в своем Telegram-канале, выпуск автомобилей снизился на 9% и составил 642,5 тысячи единиц.

Производственные мощности в Японии собрали 334,3 тысячи машин, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарубежные заводы Mitsubishi выпустили 308,2 тысячи авто, что на 12% меньше прошлогодних показателей.

На российском рынке ситуация также вызывает опасения. По данным эксперта, за первые девять месяцев 2025 года было зарегистрировано всего 797 новых автомобилей Mitsubishi, что в 4,5 раза меньше, чем в прошлом году (3549 штук).

Эксперт не исключают, что после очередного повышения ставок утилизационного сбора импорт Mitsubishi в Россию может значительно сократиться или даже прекратиться.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Mitsubishi, Kia и Hyundai возглавили список самых ликвидных кроссоверов в РФ.