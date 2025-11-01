Sim-карты в автомобилях попали под новый лимит

Sim-карты, которые используются в автомобилях, бытовой технике и электронике, учитываются вступившим в силу законом, который ограничивает количество их регистраций на одного человека. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Сладкова.

С 1 ноября в России на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт. При превышении лимита операторы сотовой связи должны отказать в обслуживании абонента.

"Действительно, в связи с активным распространением электронных устройств или для запуска сигнализации автомобиля нужны sim-карты с мобильной связью и для подключения к сети Интернет. Однако, в таких ситуациях sim-карты оформляются через оператора сотовой связи и вносятся в реестр в общем порядке. Следовательно, данные sim-карты учитываются в лимите", - сообщила она.

В соответствии с требованиями федерального закона, к 1 ноября операторы связи должны были проверить на соответствие лимиту абонентов, заключивших договоры на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и тех, кому абонентские номера предоставлены в пользование.

"Если же операторы связи не выполнят указанные требования до 1 ноября 2025 года, они утрачивают право оказывать услуги связи в отношении соответствующих абонентских номеров. Представляется, что в такой ситуации гражданам нужно проанализировать все имеющиеся, но не используемые карты, чтобы не возникла ситуация, когда надо срочно оформить sim-карту для какого-то электронного устройства, а лимит sim-карт исчерпан", - отметила Сладкова.

Эксперт добавила, что злоумышленники часто используют разные номера для массового обзвона, в этой связи такое ограничение по регистрации на одно лицо является еще одной мерой по борьбе с мошенничеством.