В России 26 автомобильных марок переписали ценники в октябре

В России за октябрь 2025 года 26 автомобильных брендов изменили ценники на новые машины. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«У большинства марок произошло повышение цен. Шестнадцать компаний повысили цены одной или нескольких моделей. Так, стали дороже модели cразу шесть внедорожников Haval. При этом некоторые подорожали лишь в отдельных комплектациях», — отмечается в сообщении.

Также в октябре подорожали кроссоверы «Москвич 3», Jaecoo J8, три модели Solaris, пикапы Ambertruck Work, три модели Livan, Changan Uni-S 2024 года выпуска. При этом, в частности, Chery снизила цены кроссовера Tiggo 9 2025 года выпуска, а у Exeed подешевела флагманская модель VX. Внедорожник Tank 300 подешевел на 100 тыс. рублей в двух комплектациях и подорожал на 50 тыс. рублей в двух других.

