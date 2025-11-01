Дилеры будут давать скидку за заказ «Лады» через «Авито». Потенциальные покупатели, которые позвонят дилеру из объявления на платформе, смогут получить дополнительную скидку до 50 тысяч рублей. Предложение действуетпо 31 декабря 2025 года и распространяется на модели Aura, Largus Cross, Niva Legend Bronto, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также грузовички ВИС.

По результатам опроса, проведённого Авито Авто, большинство (27%) опрошенных отдают предпочтение моделям отечественных брендов, опережая японские (26%) и китайские (22%) марки.

В числе критериев, которые сильнее всего могут повлиять на выбор того или иного предложения, респонденты называют цену авто (64%), стоимость обслуживания (54%), а также дизайн и комфорт (53%).

Наличие скидки при покупке может стать главным мотиватором для принятия решения среди 64%. Для сравнения: бесплатные шины или выгодный кредит привлекают 47% и 30%, соответственно.

