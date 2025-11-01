Спортивные модели Lada Vesta немного подорожали

АвтоВАЗ скорректировал скидку на прошлогодние Lada Vesta Sportline. Производитель внёс изменение в дисконтную программу для спортивных модификаций своей модели — седанов и универсалов Lada Vesta Sportline, выпущенных в 2024 году. Размер действующей скидки был уменьшен на 10 тысяч рублей.

© Quto.ru

Предложение продолжает действовать на все варианты комплектаций стандартной Sportline'24 и Sportline'24 Black. Последняя отличается чёрными колёсными дисками, специальным дизайн-пакетом с затемненными молдингами, решёткой радиатора и спойлером на крышке багажника, а также уникальными шильдиками.

Теперь седан Lada Vesta Sportline с учётом обновлённой скидки в комплектации Sportline'24 обойдётся в 2 043 000 рублей, а в варианте Sportline'24 Black — в 2 073 000, пишут «Автоновости дня». Что касается универсалов Lada Vesta SW Sportline, то их стоимость для Sportline'24 составляет 2 213 000 рублей, а для Sportline'24 Black — 2 243 000.

Седан Vesta Sportline поступил в продажу в ноябре 2023 года. В январе 2024-го появилась версия с кузовом универсал. Она стала первой в истории Lada практичной семейной моделью с усиленным двигателем и спортивной подвеской.

Модель имеет атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, мощность которого была повышена до 118 лошадиных сил. Его отсечка сдвинута на 700 оборотов в минуту вверх и теперь составляет 6 900 оборотов в минуту, благодаря чему разогнаться до 100 километров в час можно уже на второй передаче. Единственной доступной трансмиссией является пятиступенчатая механическая коробка передач.

Все автомобили серии Sportline соответствуют топовой комплектации Techno для обычных версий Vesta. В список оборудования входит мультимедийная система EnjoY Vision Pro с большим вертикальным сенсорным экраном и онлайн-сервисами от «Яндекса», цифровая приборная панель с возможностью вывода навигационной карты, камера заднего вида, система подогрева передних сидений, полный обогрев лобового стекла и многие другие опции.