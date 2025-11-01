Nissan представил уникальный рестомод с современной техникой и V8

Nissan подтвердил разработку нового поколения Xterra — теперь с гибридным V6, после того как компания решила поставить на паузу проект электрического внедорожника.

© Carakoom

Но прежде чем эта модель появится на рынке, бренд сделает ностальгический поворот на выставке SEMA, где представит уникальный рестомод с современной техникой Nissan и V8 под капотом.

Проект под названием Project X создан Ником Шерром — давним фанатом Nissan и NISMO. Его цель — переосмыслить оригинальный Xterra с современной точки зрения, объединив мощь, технологии и дизайн в то, что он называет «любовным письмом к внедорожному наследию Nissan».

На первый взгляд Project X можно принять за внедорожную версию пикапа Frontier. Фары, решётка радиатора, бамперы, передние двери и фонари взяты у нынешнего пикапа Nissan. Однако по линии крыши, задним дверям и формам кормы легко узнать первую генерацию Xterra образца 1999 года.

Автомобиль получил внедорожные бамперы, капот Seibon с вентиляционным отверстием из карбона, багажник на крыше от Z1 и шноркель. Внешний облик дополняют дополнительные светодиодные прожекторы.

Project X использует 17-дюймовые диски NISMO с 33-дюймовыми шинами Hankook Dynapro AT2 Extreme и лифт-комплектом подвески.

Салон почти полностью взят у Frontier 2022 года: приборная панель, центральная консоль, сиденья, руль и обшивки дверей — всё современное, но Project X сохранил механическую коробку передач с короткоходной кулисой от LOJ Conversions.

В отделке использована чёрная кожа с ярко-жёлтыми вставками, а потолок выполнен в чёрном цвете.

Под капотом — серьёзно доработанный 5,6-литровый V8 VK56 с впуском Z1, выпускными коллекторами JBA Performance и радиатором CSW. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой Z1 и классической полноприводной трансмиссией.

От пикапа Titan достались мосты и элементы подвески, модернизированные с помощью деталей от Z1 и CJD. Тормоза — Paragon с шестипоршневыми суппортами спереди и усиленные компоненты Z1 сзади.

Project X будет представлен на выставке SEMA 2025 в Лас-Вегасе. Как и большинство экспонатов шоу, он не предназначен для серийного производства и останется в единственном экземпляре.