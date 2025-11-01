Nissan представил уникальный рестомод с современной техникой и V8

Nissan Project X — рестомод Xterra с элементами от пикапа Frontier и V8 под капотом
Nissan подтвердил разработку нового поколения Xterra — теперь с гибридным V6, после того как компания решила поставить на паузу проект электрического внедорожника.
Но прежде чем эта модель появится на рынке, бренд сделает ностальгический поворот на выставке SEMA, где представит уникальный рестомод с современной техникой Nissan и V8 под капотом.
Проект под названием Project X создан Ником Шерром — давним фанатом Nissan и NISMO. Его цель — переосмыслить оригинальный Xterra с современной точки зрения, объединив мощь, технологии и дизайн в то, что он называет «любовным письмом к внедорожному наследию Nissan».
На первый взгляд Project X можно принять за внедорожную версию пикапа Frontier. Фары, решётка радиатора, бамперы, передние двери и фонари взяты у нынешнего пикапа Nissan. Однако по линии крыши, задним дверям и формам кормы легко узнать первую генерацию Xterra образца 1999 года.
Автомобиль получил внедорожные бамперы, капот Seibon с вентиляционным отверстием из карбона, багажник на крыше от Z1 и шноркель. Внешний облик дополняют дополнительные светодиодные прожекторы.
Project X использует 17-дюймовые диски NISMO с 33-дюймовыми шинами Hankook Dynapro AT2 Extreme и лифт-комплектом подвески.
Салон почти полностью взят у Frontier 2022 года: приборная панель, центральная консоль, сиденья, руль и обшивки дверей — всё современное, но Project X сохранил механическую коробку передач с короткоходной кулисой от LOJ Conversions.
В отделке использована чёрная кожа с ярко-жёлтыми вставками, а потолок выполнен в чёрном цвете.
Под капотом — серьёзно доработанный 5,6-литровый V8 VK56 с впуском Z1, выпускными коллекторами JBA Performance и радиатором CSW. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой Z1 и классической полноприводной трансмиссией.
От пикапа Titan достались мосты и элементы подвески, модернизированные с помощью деталей от Z1 и CJD. Тормоза — Paragon с шестипоршневыми суппортами спереди и усиленные компоненты Z1 сзади.
Project X будет представлен на выставке SEMA 2025 в Лас-Вегасе. Как и большинство экспонатов шоу, он не предназначен для серийного производства и останется в единственном экземпляре.