Как вернуть эвакуированный автомобиль в праздничные дни

В Департаменте транспорта Москвы рассказали о порядке возврата эвакуированных автомобилей в праздничные дни. 2, 3 и 4 ноября приемная МАДИ на улице Большая Почтовая, дом 7, строение 1, работать не будет.

Получить разрешение на возврат автомобиля можно на спецстоянках ГКУ «АМПП». Некоторые площадки работают круглосуточно, например, в проезде Одоевского, владение 3, проезде Энтузиастов, владение 3, и на улице Вагоноремонтная, владение 4а. Другие, как проезд Дубовой Рощи, владение 7а, и поселение Сосенское, квартал № 7, владение 1, строение 1, принимают водителей с 10:00 до 22:00.

В Дептрансе уточнили, что узнать точное местоположение эвакуированного автомобиля можно по телефонам +7(495) 539-54-54 или 3210. Кроме того, информацию предоставляют через приложение «Парковки России», передает Telegram-канал Дептранса.

