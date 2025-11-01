Водителям рекомендуют отказаться от поездок по трассе М-5

Федеральная дорожная служба «Упрдор «Южный Урал» рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области в ближайшие дни. Поводом для предупреждения стало ухудшение погодных условий, которое может привести к образованию гололедицы на отдельных участках дороги.

© РИА "ФедералПресс"

«Рекомендуем водителям воздержаться от выезда на федеральные трассы, тем более – на «летних» шинах. Берегите себя и других пользователей автодорог», – сообщают в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Особую опасность представляют автомобили, не переобутые в зимнюю резину. Специалисты подчеркивают, что использование летних шин в таких условиях значительно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций. Тем, кто не может отложить поездку, советуют соблюдать повышенную осторожность и выдерживать безопасную дистанцию. Наиболее сложные погодные условия прогнозируются на 2 и 3 ноября.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в первый день ноября в городах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега.