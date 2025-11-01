Сколько животных забыли москвичи в машинах

Автомобилистам Москвы напомнили, чем грозит оставление животного в машине. С начала текущего года инспекторы Московской автомобильной дорожной инспекции обнаружили в автомобилях, припаркованных с нарушением правил, «забытых» в них животных. В общей сложности зафиксировано 13 случаев, когда питомцы оставались в салоне без присмотра — семь собак, пять кошек и один хомяк.

© соцсети

Владельцы этих транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Каждый из них получил взыскание в размере 4,5 тысячи рублей за пренебрежение правилами дорожного движения, касающимися парковки, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве ещё раз напомнили, что подобные действия — это не только административное нарушение, но и серьезная угроза для жизни и самочувствия домашних любимцев. «Не забывайте тех, кого приручили», — призывают там.

Специалисты акцентируют внимание на сезонных рисках. В осенние и зимние месяцы покинутый в машине питомец также подвергается опасности. Главными факторами риска становятся сильное переохлаждение, мощный стресс от изоляции и ограниченного пространства, а также острая нехватка свежего воздуха и питьевой воды.