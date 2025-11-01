В РФ начались продажи редкого Rolls Royce Silver Shadow: такой был у Брежнева

Уникальную английскую "капсулу времени" удалось разыскать "Российской газете" в ходе мониторинга сайтов объявлений. Владелец из Москвы выставил на продажу 45-летний Rolls-Royce Silver Shadow 1980 года выпуска, который, по его утверждению, являлся подарком одному из политических деятелей. Но не только этим знаменит этот "чопорный британец" - среди его почитателей был и Владимир Ильич Брежнев, схожий экземпляр был вручен ему в 1974 году королевой Англии Елизаветой II.

Автомобиль из объявления окрашен в зеленый металлик, салон в изобилии украшен натуральной кожей и деревом. Впрочем, его состояние сложно охарактеризовать как идеальное - судя по фотографиям, машина нуждается в тщательной и глубокой реставрации.

Под капотом скрывается могучий V8 объемом 6,8 литра мощностью 192 лошадиных сил. Трансмиссия - автоматическая, привод - задний.

Продавец из Москвы просит за машину с учетом ее состояния не так и мало - 5,2 млн рублей, однако утверждает, что цена обсуждаема.

