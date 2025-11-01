Nissan и Mitsubishi фиксируют падение глобальных продаж

Крупнейшие автомобильные концерны Японии и мира подвели итоги девяти месяцев этого года, и эти показатели точно нельзя назвать оптимистичными. Согласно отчету GlobalData Automotive, глобальные продажи Nissan Motor Company за этот период составили 2,4 миллиона единиц, что на 4% меньше, чем годом ранее.

© Quto.ru

В масштабе внутреннего рынка падение оказалось значительным и достигло 14%, до 319 тысяч автомобилей. Правда, за рубежом у бренда дела обстоят немного лучше — спад составил только 2,3%, а общий объём продаж достиг 2,1 миллиона штук.

Положительная динамика зафиксирована только на двух, но основных рынках сбыта — в Китае, где было реализовано 455,7 тысячи машин (рост на 8,3%), и в Северной Америке, где за отчётный период было продано 997,8 тысячи единиц (рост на 3,2%).

Что касается России, то, по данным аналитика Сергея Целикова, за три квартала этого года было зарегистрировано лишь 884 новых автомобиля Nissan, что на 2% хуже показателя аналогичного периода прошлого года. Поставки на российский рынок который год осуществляются по схеме так называемого «альтернативного» импорта.

Ещё более резкое сокращение продемонстрировала Mitsubishi Motors. Мировое производство автомобилей марки за девять месяцев упало на 9%, составив 642,5 тысячи штук. Из них японские заводы собрали 334,3 тысячи автомобилей (спад на 6%), а иностранные предприятия выпустили 308,2 тысячи единиц (спад на 12%).

На российском рынке ситуация с продажами новых Mitsubishi и вовсе критическая. За отчётный период было зарегистрировано всего 797 автомобилей, что в 4,5 раза меньше, чем за январь-сентябрь 2024 года, когда их количество составляло 3 549 единиц. Машины этого бренда также ввозятся в страну частными лицами через «альтернативный» импорт.

Эксперт не исключил, что после повышения утильсбора ввоз автомобилей Mitsubishi в Россию может полностью прекратиться. «Отмечу, что Mitsubishi один из десяти брендов, который продал в России более 1 миллиона автомобилей», — подытожил Целиков.