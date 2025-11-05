В 1997 Italdesign и Alfa Romeo создали самый интересный суперкар десятилетия

В 1997 году знаменитое итальянское ателье Italdesign объединилось с Alfa Romeo и создало один из самых интересных суперкаров десятилетия. К сожалению, этот шедевр так и не дошёл до конвейера и со временем был практически забыт.

© Carakoom

1990-е подарили миру множество выдающихся суперкаров. Некоторые из них стали культовыми серийными моделями, а другие, несмотря на свою гениальность, остались лишь эффектными концептами.

Среди тех, кто всё же вошёл в историю — Ford GT90, Audi Avus Quattro и BMW Nazca C2. Но были и такие, о которых сегодня вспоминают немногие. Один из лучших примеров — Alfa Romeo Scighera.

В первой половине 1990-х Italdesign, основанная легендарным Джорджетто Джуджаро, создала ряд выдающихся концептов, включая уже упомянутый BMW Nazca C2. Ателье продолжило ту же линию и во второй половине десятилетия, представив в марте 1997 года на Женевском автосалоне потрясающую новинку под брендом Alfa Romeo.

Автором проекта стал сын Джуджаро — Фабрицио, а само название Scighera в переводе с миланского диалекта означает «туман». Это было символичное имя, ведь история Alfa Romeo началась именно в Милане.

Наследие Alfa — в каждой линии

Украшенная знаменитым щитком Alfa Romeo, Scighera стала данью богатому гоночному наследию марки, объединив современный дизайн с узнаваемыми чертами легендарных моделей бренда.

Передняя часть автомобиля отличалась выступающими крыльями в стиле прототипов гоночных машин, что придавало ему облик болида высшего класса. Линии капота плавно переходили в стеклянную «капсулу» с большими округлыми боковыми окнами и дверями типа «крыло чайки», вызывавшими ассоциации с легендарной Alfa Romeo 33 Stradale.

Задняя часть выглядела ещё футуристичнее — благодаря изящно интегрированному спойлеру и двухсекционному остеклению, хотя в целом в силуэте угадывались мотивы классических Giulia TZ2.

Кузов был выполнен из сочетания алюминия и углепластика, что позволило удержать массу на уровне 1450 кг — меньше, чем у тогдашнего Porsche 911 поколения 996.

Интерьер Scighera был не столько футуристичным, сколько тщательно продуманным и комфортным. Водителя окружала эргономичная приборная панель с центральным блоком, ориентированным на водителя, где размещались экран JVC для камеры заднего вида и органы управления аудиосистемой и климатом.

Салон предлагал два широких, уютных кресла, больше напоминавших домашние, а отделка из тончайшей кожи Connolly придавала интерьеру атмосферу роскоши и итальянского шика.

Лёгкое шасси и выдающийся двигатель

Под изящным кузовом Scighera скрывала передовую алюминиевую пространственную раму, усиленную углепластиком и полимерными композитами.

Колёсная база составляла всего 2600 мм, а подвеска — независимая, на двойных поперечных рычагах с пружинами по кругу. За замедление отвечали высокопроизводительные тормоза с вентилируемыми и перфорированными дисками на всех колёсах.

Передняя колея достигала 1655 мм, а задняя — 1630 мм, что обеспечивало отличную устойчивость на высоких скоростях.

Scighera была вовсе не статичным шоу-каром. Инженеры Alfa Romeo сделали так, чтобы творение Italdesign было полностью функциональным — и оснастили его впечатляющим силовым агрегатом.

В средней части шасси располагался 3,0-литровый V6 серии Busso, доработанный установкой двух турбокомпрессоров. Благодаря паре «улиток» этот полностью алюминиевый мотор развивал 400 л.с. — почти вдвое больше, чем атмосферная версия того же двигателя, применявшаяся на серийных моделях Alfa Romeo.

Вся мощность передавалась не только на заднюю, но и на переднюю ось — через шестиступенчатую секвентальную коробку передач гоночного типа и постоянный полный привод, позаимствованный у версий Q4 моделей 164 и 155.

Динамика, достойная внешности

При относительно небольшой массе, полном приводе и мощности в 400 л.с. Scighera могла разгоняться с 0 до 100 км/ч за впечатляющие 3,7 секунды.

Заявленная максимальная скорость составляла 299 км/ч, хотя спидометр был размечен до 350 км/ч. Однако эти цифры носили скорее теоретический характер — полноценные испытания на максимальную скорость так и не проводились.

Несмотря на это, было очевидно, что Scighera — полноценный суперкар, способный соперничать с лучшими итальянскими суперкарами своего времени: Ferrari F50, Lamborghini Diablo и Bugatti EB110.

Гениальный суперкар, которому не дали засиять

Scighera была гораздо больше, чем просто концепт, отдающий дань золотым временам Alfa Romeo через переосмысленные линии и детали.

От передового шасси до полного привода и битурбо-мотора Busso — каждая часть автомобиля создавалась с расчётом на гоночную динамику при сохранении допуска к дорогам общего пользования.

Более того, команда проекта разработала гоночную версию Scighera GT, надеясь убедить руководство Alfa в её потенциале для участия в автоспорте.

Но, несмотря на весь вложенный труд, совет директоров Alfa Romeo признал проект экономически нецелесообразным, сославшись на высокие издержки, низкий ожидаемый спрос на фоне мирового кризиса и, иронично, «недостаточный престиж бренда».

Да, в конце 1990-х Alfa действительно не ассоциировалась с суперкарами, но «недостаток престижа» — звучало особенно парадоксально.

Пусть аргументы руководства имели вес, ограниченный выпуск такого суперкара мог бы вернуть Alfa Romeo ту славу, что угасла после вхождения в концерн Fiat.

Вместо этого Scighera осталась памятником несбывшимся мечтам — туманом, что так и не рассеялся, но всё ещё шепчет о скорости, страсти и неисполненном предназначении.