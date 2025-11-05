Tesla перенесла выход обновленного автопилота FSD V14 для Cybertruck

Директор по программному обеспечению автопилота и вице-президент по искусственному интеллекту Tesla Ашок Эллусвами сообщил, что полное обновление Tesla для автономного вождения (FSD) версии 14 для Cybertruck может выйти уже 1-2 ноября. Ранее планировалось, что обновление появится в октябре, но сроки были перенесены для доработок.

Владельцы Cybertruck выразили недовольство задержкой, а официальный аккаунт Cybertruck в соцсети X в шутливой форме запросил обновление. Эллусвами ответил: