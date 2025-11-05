Tesla перенесла выход обновленного автопилота FSD V14 для Cybertruck

Tesla перенесла выход обновлённого автопилота FSD V14 для Cybertruck
Директор по программному обеспечению автопилота и вице-президент по искусственному интеллекту Tesla Ашок Эллусвами сообщил, что полное обновление Tesla для автономного вождения (FSD) версии 14 для Cybertruck может выйти уже 1-2 ноября. Ранее планировалось, что обновление появится в октябре, но сроки были перенесены для доработок.
Владельцы Cybertruck выразили недовольство задержкой, а официальный аккаунт Cybertruck в соцсети X в шутливой форме запросил обновление. Эллусвами ответил:
«Извините, настаиваю на выпуске Cyber для раннего доступа на выходных». По информации отраслевого портала Teslarati, это обновление — значительный прогресс для системы автопилота Tesla, управляемой ИИ. Апдейт включает режим Mad Max. Отмечается, что Cybertruck, несмотря на передовые технологии и высокую стоимость, обычно получал обновления FSD позже, чем автомобили из линейки S3XY. Это будет одно из первых крупных обновлений для Cybertruck, которое можно будет передано «по воздуху» — автоматически.