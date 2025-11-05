В РФ продают редкий ИЖ-2126 с 4х4 в идеале

"Российская газета", изучая предложения на вторичном рынке, нашла в Нижегородской области, пожалуй, уникальный образец отечественного автопрома: полноприводную модификацию ИЖ-2126.

ИЖ-2126 - модель, которая также известна как Oda, имела в своей конструкции немало деталей, позаимствованных у других отечественных авто: "Москвича", ВАЗ-2110, ВАЗ-2108 и других.

Одна из особенностей "Оды" - верность классической, заднеприводной компоновке, в то время как и "Москвич", и АвтоВАЗ перешли на передний привод. Это обстоятельство позволило выпускать опытные версии с полным приводом.

Наличие системы 4х4 в автомобиле выдает необычно высокий для пятидверного хэтча дорожный просвет. Ну а в салоне есть рычаг управления "раздаткой".

Неудивительно, что мелкосерийный ИЖ-2126 получил двигатель ВАЗ-21213 от Lada Niva - объемом 1,7 литра и мощностью около 80 л.с.

Выставленная на продажу "Ода" выпущена в 2004 году, но пробег минимальный - всего 3960 км. Соответственно, автомобиль находится в идеальном состоянии по всем статьям.

Цена на необычный внедорожник практически в музейном состоянии - 395 000 рублей.