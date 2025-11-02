Toyota RAV4 с внешностью американского внедорожника из 80-х снова в продаже

Mitsuoka возобновила производство кроссоверов Buddy с ценой от 3,84 млн рублей.

Японская компания Mitsuoka Motor вновь начала производство культового кроссовера Buddy.

С 24 октября текущего года стартовал предварительный прием заказов на ограниченную серию из 150 гибридных автомобилей, стоимость каждого из которых составляет приблизительно 7,26 млн иен (около 3,84 млн рублей).

Кроссовер Buddy, основанный на платформе Toyota RAV4 и стилизованный под американские внедорожники 1980-х, был представлен в 2020 году и стал самым успешным автомобилем Mitsuoka, с общим объемом производства около 1200 единиц.

После завершения продаж в 2024 году компания получила множество запросов на возобновление выпуска, что и послужило причиной для организации нового ограниченного тиража.

В этот раз будет выпущена только версия HYBRID DX, которая будет оснащена ранее доступными по желанию элементами, такими как панорамная крыша, цифровое зеркало заднего вида, розетка для аксессуаров и хромированные боковые молдинги.

Предусмотрено пять цветовых решений кузова – два однотонных и три двухцветных. Сборка новых автомобилей начнется в мае 2026 года, и все 150 экземпляров будут произведены и доставлены до конца того же года.

Компания отметила, что успешная реализация проекта стала возможной благодаря получению последней партии базовых автомобилей Toyota RAV4.