Управделами президента взыскало 1,5 миллиона рублей за повреждение Aurus Senat

Суд в Москве взыскал с водителя 1,5 миллиона рублей за повреждение автомобиля Aurus Senat из автопарка Управления делами президента России. Об этом со ссылкой на метериалы дела сообщает РИА Новости.

Исковое заявление было подано ФГБУ Автобаза №2 и принято к производству в конце марта. По решению суда, состоявшегося в сентябре, виновник дорожно-транспортного происшествия обязан возместить причиненный ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, а также компенсировать расходы на проведение экспертизы, почтовые услуги и оплату госпошлины.

Согласно агентству, решение суда пока не вступило в силу.

В июне представители Государственного научного центра ФГУП «НАМИ» на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге презентовали полноразмерный кроссовер представительского класса Aurus Komendant с беспилотной технологией.

В мае 2024-го посол Ливии в Москве Мухаммед Маграви сообщил ТАСС, что стал владельцем первого российского автомобиля Aurus Senat с дипномерами.