Новый кроссовер BMW iX3 собрал тысячи предзаказов еще до старта производства

© За рулем

Всего через шесть недель после мировой премьеры на мюнхенском автосалоне IAA осенью 2025 года новый электромобиль iX3 компании BMW продемонстрировал феноменальный успех, получив свыше трех тысяч заказов.

Примечательно, что этот впечатляющий результат относится только к немецкому рынку и даже превзошел интерес к классической версии BMW X3 с двигателем внутреннего сгорания.

Удивительным этот ажиотаж делает тот факт, что многие клиенты оформили заказ, еще не успев лично увидеть автомобиль или провести его тест-драйв, что говорит о безоговорочном доверии к новой разработке бренда.

Особенность ситуации в том, что столь высокий спрос был сформирован лишь на одну, пусть и мощную, версию — iX3 xDrive50 с полным приводом и мощностью 470 л.с., чья стартовая цена начинается от 68 900 евро (6,5 млн рублей).

Ожидается, что волна заказов многократно возрастет с появлением в скором времени более доступной заднеприводной модификации iX3 40, а также заряженного варианта M60.

Однако тем, кто замешкается с решением, придется запастись терпением. Производственные мощности завода в Дебрецене уже распланированы на многие месяцы вперед.