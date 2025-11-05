«Атом» представил электромобили для ведущих Comedy Club

Дизайнеры Атома показали электромобили для Павла Воли и Андрея Бебуришвили

© За рулем

В пресс-службе «Атома» отметили скепсис, который «сопровождает проект повсюду», выразили благодарность тем, кто поддерживает, и напомнили, что недавно российский стартап «засветился» на ТНТ.

«Не так давно наш директор по дизайну Павлович Александр был в эфире Comedy Club и отвечал на вопросы про проект. Большое спасибо Comedy Club и ведущим Павлу Воле и Андрею Бебуришвили за поддержку и добрый юмор! Можем вас заверить, пропадать мы никуда не собираемся. А пока мы готовимся к старту серийного производства, наши дизайнеры решили немного пофантазировать, как бы выглядели кастомизированные Атомы для Павла Воли и Андрея Бебуришвили. Ни один ИИ при создании не пострадал», – сообщил стартап в соцсетях.

Компания предлагает подписчикам угадать, какой Атом кому предназначается – «За рулем» приводит оба изображения в этой заметке. Напомним, серийное производство электромобилей Атом должно начаться на заводе «Москвич» до конца 2025 года.