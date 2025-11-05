Первый электромусоровоз МАZ-GTe передан в опытную эксплуатацию

© За рулем

Белорусский автозавод МАЗ передал в опытную эксплуатацию новый образец экологической техники – электромусоровоз MAZ-GTe.

Машина отправилась работать в компанию по комплексному обращению с отходами «Экология Города» – в течение года электромусоровоз будут использовать для вывоза вторично-материальных ресурсов в Минске. За это время будут собраны технические данные и определены направления совершенствования этой техники. На МАЗе отмечают высокую степень локализации машины – электрооборудование спроектировано и установлено специалистами завода.

Среди сильных качеств МАZ-GTe называются малый радиус разворота, эффективное распределение нагрузки по осям, современная электрическая силовая установка на 150 кВт, литий-железно-фосфатные батареи емкостью 256 кВтч, дающие запас хода до 200 км.

У МАZ-GTe откидной задний борт, что снижает погрузочную высоту, а управлять выгрузкой можно как из кабины, так и с пульта. Сама кабина – вынесенная вперед, с пониженным входом (37 см до первой ступени), ровным полом, высотой потолка 2 м и местами для трех операторов. Оборудование кабины – цифровые прибры, сенсорная панель управления, круговой обзор через камеры, кондиционер, обогрев лобового стекла, мультируль, сиденья повышенной комфортности. По подсчетам заводчан, такая машина 2,5 раза экономичнее в использовании, чем обычная с ДВС.