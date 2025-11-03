Россиянам назвали штрафы за нечитаемые номера авто в плохую погоду

За нечитаемые номера авто в плохую погоду россиянам грозят штрафы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что езда с нечитаемыми (загрязненными или поврежденными) номерами без признаков умысла наказывается штрафом в 500 рублей или предупреждением.

Между тем, установка предметов или нанесение покрытий, затрудняющих идентификацию знаков, влечет более суровое наказание — штраф в размере пять тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Ранее россиян предупредили о наказании за замену номеров на европейские, чтобы не платить за парковку. Тех, кто попадется на таком правонарушении, в соответствии со статьей 12.2 КоАП (управление транспортного средства с нарушением правил установки регистрационных знаков) оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей или лишат водительских прав на год.