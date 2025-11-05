Жители Первоуральска сами отремонтировали дорогу

Сделали за день: жители российского города сами отремонтировали дорогу
Местные СМИ сообщили, что жители Первоуральска несколько лет отправляли обращения в администрацию с просьбой принять меры. После этого на дороге сделали только ямочный ремонт, и то, по мнению горожан, некачественный. В итоге они решили взять решение проблемы в свои руки. Что из этого получилось — читайте в нашем материале.
Жители Первоуральска собрали деньги, закупили нужные материалы и сигнальные жилеты, а также арендовали технику, рассказал телеграм-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».
Инициативная группа приступила к работе в 11:30. Закончили вечером. За это время компания смогла не только залатать основные повреждения, но и укрепить обочину.
По словам местных жителей, дорожное покрытие было в крайне плохом состоянии — водителям приходилось буквально лавировать между ямами, чтобы не повредить колёса.
Несмотря на многочисленные обращения в администрацию, ситуация не решалась годами, сообщил телеграм-канал. В 2024 году власти провели ямочный ремонт, но, по словам горожан, он ограничился засыпкой ям отсевом и разрушился после первого же дождя.
Проблемы с дорогами в другом регионе
Ранее из-за проблем с дорогами в новости попал Томск. Местные жители начали массово жаловаться на состояние дорог в городе. После окончания зимы они стали ещё более заметными.
К примеру, появился асфальт, который «таял» вместе со снегом.
Что ответил губернатор региона, рассказали в этом материале.
В России заговорили о том, что все дороги в стране могут стать платными. Минтранс внёс ясность