Жители Первоуральска сами отремонтировали дорогу

Местные СМИ сообщили, что жители Первоуральска несколько лет отправляли обращения в администрацию с просьбой принять меры. После этого на дороге сделали только ямочный ремонт, и то, по мнению горожан, некачественный. В итоге они решили взять решение проблемы в свои руки. Что из этого получилось — читайте в нашем материале.

© Секрет Фирмы

Жители Первоуральска собрали деньги, закупили нужные материалы и сигнальные жилеты, а также арендовали технику, рассказал телеграм-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Инициативная группа приступила к работе в 11:30. Закончили вечером. За это время компания смогла не только залатать основные повреждения, но и укрепить обочину.

По словам местных жителей, дорожное покрытие было в крайне плохом состоянии — водителям приходилось буквально лавировать между ямами, чтобы не повредить колёса.

Несмотря на многочисленные обращения в администрацию, ситуация не решалась годами, сообщил телеграм-канал. В 2024 году власти провели ямочный ремонт, но, по словам горожан, он ограничился засыпкой ям отсевом и разрушился после первого же дождя.

Проблемы с дорогами в другом регионе

Ранее из-за проблем с дорогами в новости попал Томск. Местные жители начали массово жаловаться на состояние дорог в городе. После окончания зимы они стали ещё более заметными.

К примеру, появился асфальт, который «таял» вместе со снегом.

Что ответил губернатор региона, рассказали в этом материале.

В России заговорили о том, что все дороги в стране могут стать платными. Минтранс внёс ясность