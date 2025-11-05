Баканов: Автомобили не модифицируют для соответствия новым условиям утильсбора

Автоэксперт Петр Баканов высказал предположение, что производители автомобилей не будут адаптировать свою продукцию под новые требования утилизационного сбора, а государство продолжит увеличивать размер данного сбора.

По мнению Баканова, вероятность массового применения мошеннических схем, таких как искусственное снижение мощности двигателя с целью уклонения от уплаты утилизационного сбора, является крайне низкой.

Он добавил в беседе с РИАМО, что российский автомобильный рынок характеризуется ограниченными размерами и не обладает достаточной привлекательностью для глобальных производителей, что делает нецелесообразным значительные технические модификации производственных линий.

Эксперт отметил, что возможно появление отдельных модификаций автомобилей, однако это не изменит общую тенденцию.

Баканов подчеркнул, что утилизационный сбор будет постепенно ужесточаться, и в будущем это коснется даже автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Игнорирование данных изменений будет становиться все более затруднительным.