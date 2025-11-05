Belgee активно изучает новые направления для экспорта

На предприятии внедрено 48 роботизированных систем, а зоны покраски и нанесения защитных составов автоматизированы, что снижает вероятность ошибок. Основные изменения коснулись сварочных и покрасочных цехов, где установлено современное оборудование и повышена степень автоматизации.

Традчик отметил, что прошлый год стал серьезным испытанием для компании, так как спрос на автомобили резко возрос, и Belgee пришлось быстро увеличивать мощности. В этом году компания выпустила более 91 тысячи автомобилей и планирует превзойти этот показатель в следующем году, сообщает Белта.

Одним из приоритетных направлений является разработка электрифицированного транспорта. Belgee уже представила электромобили Geely EX5 и Geely EX2, а также гибридную версию Belgee X80.

