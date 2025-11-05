Новый Jaguar GT задерживается, но лучше он, к сожалению, не станет

Управляющий директор Jaguar Роудон Гловер в интервью ABC News сообщил, что намеченная на конец этого года премьера первой новой модели Jaguar после начавшейся в 2021 году перезагрузки бренда, перенесена на 2026 год, при этом Jaguar очень рассчитывает на американский рынок.

© Колеса.ру

Перезагрузка Jaguar была затеяна руководством компании JLR (Jaguar Land Rover) после примерно двадцати лет бесплодного соперничества британской марки с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Цель перезагрузки — перевод марки Jaguar из премиум-сегмента в лакшери-сегмент. Гнаться за большими цифрами продаж Jaguar больше не будет и намерен выпускать только относительно малотиражные, дорогие и крупные по размерам электромобили, для которых с нуля разработана модульная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture).

В декабре 2024 года Jaguar представил концепт Type 00 — это предтеча первой серийной модели Jaguar после перезагрузки. Серийной моделью будет 4-дверный GT с пропорциями, близкими к таковым у Jaguar Type 00, электрической силовой установкой мощностью порядка 1000 л.с. и запасом хода на одной зарядке около 700 км.

Перезагрузка Jaguar вызывает всё больший скепсис в экспертной среде по двум причинам. Первая причина: это охлаждение интереса потребителей к электромобилям, особенно в лакшери-сегменте, куда стремится Jaguar. Причина вторая: очень спорный дизайн концепта Jaguar Type 00, вызывавших большие споры в Сети и неуместные, порой скабрезные шутки. Попытка совместить эстетику и промо-подходы фэшн-индустрии с традициями Jaguar оказалась, мягко говоря, не слишком убедительной.

Роудон Гловер в интервью ABC News настаивает на том, что новый Jaguar надо видеть живьём, тогда он производит куда лучшее впечатление, чем на картинках, однако менеджер такого уровня не может не знать, что продают продукт зачастую именно картинки, и он должен хорошо на них выглядеть. Если этого нет, очень сложно рассчитывать на успех. Если потенциальным клиентам приходится настойчиво объяснять, почему новый Jaguar так странно выглядит, а именно этим Гловер занимался последний год во время поездок с Jaguar Type 00 по всему миру, то это говорит лишь о том, что дизайн неудачный.

Тем не менее Гловер очень рассчитывает, что после перезапуска Jaguar найдёт свою новую аудиторию, и что значительная часть этой аудитории будет находиться в США, где проживает много звёзд шоу-бизнеса, любящих яркие и даже эпатажные машины. Тем, кто покупал Ягуары последние двадцать лет, марка в обозримой перспективе ничего предложить не сможет — таким клиентам придётся смириться, что тот Jaguar, который они любили, — мёртв.

Между тем известный британский дизайнер Ян Каллум, под руководством которого были разработаны все Ягуары уходящей эпохи, в подкасте My Week in Cars британского журнала Autocar рассказал, каким мог бы быть альтернативный вектор развития бренда, если бы не было принято решение о переходе в лакшери-сегмент и об отказе от ДВС. Разработанное командой Яна Каллума новое поколение Jaguar XJ, как оказалось, было рассчитано не только на электрические силовые установки, но и на установку рядных 6-цилиндровый двигателей. То есть, если бы тогда, в 2021 году, этот проект не отменили, у Ягуара сейчас был бы вполне традиционный на вид флагман с разными видами силовых установок. Как мог выглядеть такой флагман, в прошлом году нарисовал наш художник Никита Чуйко после утечки в Сеть фотографий одного из прототипов.

Вместе с новый Jaguar XJ в 2021 году был отменён и большой 7-местный кроссовер Jaguar J-Pace, а ещё команда Каллума готовила новый спорткар, который должен был заменить Jaguar F-Type. Короче говоря, Jaguar готовил полноценный новый модельный ряд в традиционном для марки стиле, но волевым решением тогдашнего гендиректора JLR Тьерри Боллоре всё это было отброшено, как не имеющее перспектив, и в итоге мы получили гламурный Jaguar Type 00, симпатии к которому приходится буквально притягивать за уши.

Ян Каллум, который сегодня возглавляет собственную дизайн-студию, высказался о дизайне Jaguar Type 00 некомплиментарно: «Я смотрю на все эти новые электромобили — они выглядят так, как будто были разработаны 20 лет назад. Я не понимаю, зачем им такие длинные капоты. Зачем вы вообще делаете электромобили с длинными капотами? Там ведь нет V12. Я не могу вспомнить ни одни хороший проект такого рода».

Премьеру серийного 4-дверного GT марки Jaguar теперь ждём в 2026 году — точная дата пока не названа. Ожидается, что продажи начнутся до конца 2026 года, то есть уже в 2027 году можно будет оценить последствия перезапуска Jaguar. В США дебютная модель новой эпохи будет стоить порядка 130 000 долларов, в Великобритании — порядка 100 000 фунтов стерлингов.