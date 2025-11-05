В правительство направили законопроект о предупреждении об эвакуации авто

Депутаты партии «Новые люди» направили на отзыв в кабмин законопроект о предупреждении водителей об эвакуации автомобилей за 15 минут до ее начала. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«Введение системы предварительного оповещения через «Госуслуги» значительно повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств», — пояснили депутаты.

Они также предложили включить эту норму в региональные порядки перемещения транспортных средств на спецстоянки. По мнению депутатов, рассылка предупреждений водителей сделает эвакуацию более «справедливой».

До этого в Москве мигранты набросились на сотрудника дорожной инспекции, который занимался эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Напавшие на дорожного инспектора мигранты заключены под стражу.

Ранее Минпромторг отсрочил заградительный утильсбор.