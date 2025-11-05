Появились первые реальные фото новейшего внедорожника Kia

Kia показала фото и раскрыла технические подробности о новом Telluride 2027

© За рулем

Сразу после первых тизеров появились фотографии совершенно нового флагманского внедорожника Kia Telluride 2027.

Хотя его детали скрыты под фирменным камуфляжем, уже можно оценить его пропорции и увидеть в новом свете. Дизайн стал более схожим с Hyundai Palisade, с которым Telluride делит платформу.

Кроме стандартной версии, Kia планирует выпустить внедорожную модификацию, напоминающую Hyundai Palisade XRT Pro. Эта версия будет оснащена приподнятой подвеской, внедорожными шинами и буксировочными крючками на бампере, окрашенными в красный цвет.

Ожидается, что новый внедорожник получит две силовые установки.

Базовая модель будет оснащена 3,5-литровым V6, который развивает 291 л.с. и заменит прежний 3,8-литровый двигатель. Также предлагается гибридная версия с 2,5-литровым мотором, тяговой батареей на 1,65 кВтч, двумя электромоторами и 6-ступенчатым автоматом, обеспечивающая общую мощность в 334 л.с.