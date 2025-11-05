JAC готовится представить новый семиместный минивэн

7 мест, 253 л.с., автомат: JAC готовится представить в РФ новый минивэн RF8

Компания JAC планирует запустить новый семиместный минивэн RF8 в России. Дебют назначен на конец ноября текущего года.

Пресс-служба марки сообщила, что этот просторный автомобиль с семью сиденьями станет отличным выбором для семейных поездок и путешествий.

Для российских покупателей JAC RF8 будет оснащена бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра, выдающим 253 л.с., а также 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Длиной 5215 мм, шириной 1895 мм и высотой 1830 мм, RF8 имеет колесную базу в 3100 мм.

В базовой комплектации минивэн будет обладать разнообразными функциями, включая адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и множество других систем комфорта и безопасности.

О цене и комплектациях нового минивэна будет объявлено ближе к премьере.

