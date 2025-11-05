Топ-10 китайских брендов по продажам в РФ за 20 лет

С середины 2000-х годов в России было продано около 3 млн новых легковых автомобилей китайского производства, причем более 2 миллионов из них - за последние 3 года. Такие данные приводит глава "Автостата" Сергей Целиков.

Лидером по общему объему продаж является Chery - с результатом 640 тысяч автомобилей. Далее следуют Haval (542 тысячи) и Geely (496 тысяч).

В первую десятку также вошли Changan (228 тысяч), Lifan (153 тысячи), Great Wall (136 тысяч), Omoda (118 тысяч), Exeed (114 тысяч), Jetour (75 тысяч) и Tank (56 тысяч).

Эксперт отмечает, что резкий рост продаж связан с изменением структуры авторынка в 2022 году, когда многие иностранные бренды покинули Россию, а китайские автопроизводители оказались готовы оперативно занять освободившиеся ниши.

