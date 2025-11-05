Однажды Porsche превратил 718 Boxster в крутой камера-кар

© Carakoom

Большинству учеников автомехаников поручают простые задачи, такие как замена масла или шин, чтобы они освоили азы профессии. Но, похоже, в Porsche всё немного иначе: команда из девяти учеников завода в Лейпциге получила задание превратить стандартный 718 Boxster S в полностью функциональный автомобиль для киносъёмок.

Преобразование происходило ещё в 2017 году, но проект оставался в тени до настоящего времени.

Потребность в новой машине возникла из-за того, что старый Boxster, ранее использовавшийся в качестве камеры‑кара, больше не мог догнать новые модели Porsche на треке Porsche Experience Center Leipzig, а вот 350‑сильный 718 Boxster S оказался достаточно быстрым для этой задачи.

Ученики начали модифицировать Boxster по множеству направлений. Съёмный мягкий верх был убран, а на его месте установили большой каркас безопасности, который служит не только для защиты, но и как точка крепления камеры.

Также были добавлены стальные трубчатые крепления спереди, сбоку и сзади автомобиля для ещё большего количества вариантов монтажа съемочного оборудования.

Весь автомобиль, включая каркас и новые точки крепления, был окрашен в матовый чёрный цвет, чтобы минимизировать отражения во время съёмок.

При этом важной задачей была не только съёмка потрясающих фото и видео, но и безопасность. Передний багажник оснастили ремнём безопасности, чтобы оператор камеры не подвергался опасности. Кроме того, между передними сиденьями установлена платформа для работы стоя.

Добавлена внутренняя проводка для прямого подключения камеры к ноутбуку, а также инвертор питания для работы и подзарядки всего оборудования для съёмки.

С момента первого выезда восемь лет назад 718 Boxster S использовался многократно на треке в Лейпциге как самой Porsche, так и представителями немецкой автомобильной прессы, включая Motor Presse Stuttgart.

Недавно автомобиль выполнял функции камеры‑кара на шоссейно‑гоночном мероприятии Tutto Bene Hillclimb в Италии.

И, зная Porsche (и готовность некоторых их клиентов тратить немалые деньги), теперь, когда автомобиль стал публичным, не удивимся, если когда-нибудь производитель предложит пакет Kamera-Autopaket с матовой чёрной окраской, удалением крышки багажника и точками крепления камеры — конечно, за немалую сумму.