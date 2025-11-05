Dacia готовится расширить модельный ряд

Длина универсала составит 4,6 метра, он будет иметь приподнятую подвеску и пластиковые накладки. Дизайн вдохновлен моделью Bigster, но акцент сделан на функциональность для повседневного использования. Машина получит увеличенный клиренс и гибридные двигатели мощностью от 128 до 153 л.с.

Глава Dacia Катрин Адт отметила, что успех Bigster побудил компанию расширить присутствие в C-сегменте. Новый универсал будет ориентирован на тех, кто предпочитает комфорт и эффективность.

Предполагаемая цена C-Neo составит около 20 тысяч фунтов стерлингов, что значительно ниже стоимости конкурентов, таких как Skoda Octavia (29 000) и Seat Leon (27 000).

