Несколько моделей Geely 2025 года сняли с продаж в РФ

Причины этого неясны: либо это временная приостановка импорта, либо подготовка к выпуску обновленных версий для России. Представители Geely пока не предоставили официальных разъяснений.

© runews24.ru

Штаб-квартира Geely Motors также обнародовала результаты продаж за октябрь. Компания реализовала 307 133 автомобиля, что превышает показатели предыдущего года на 35%, сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

Наибольшим спросом в октябре пользовались автомобили Geely и модели линейки Galaxy. Их совокупные продажи составили 245 497 единиц. Далее следует бренд Lynk & Co с 40 213 авто, а замыкает тройку лидеров бренд Zeekr – 21 423 штуки.

Напомним, что названы автомобили, которым не грозит рост цен из-за утильсбора. В ноябре в России появится минивэн JAC RF8.