В ноябре в России появится минивэн JAC RF8

Для рынка России модель будет оснащена 2-литровым турбодвигателем в сочетании с 8-ступенчатой АКПП. Производитель утверждает, что такая силовая установка обеспечивает быстрый разгон и экономичный расход топлива. Также авто оборудовано современными системами безопасности.

JAC предложит широкий выбор цветов для кузова. Информации о ценах и комплектациях пока нет. Мировая премьера JAC RF8 состоялась весной на автосалоне в Шанхае, сообщает «Автостат».

Появление JAC RF8 может изменить конкурентную ситуацию в сегменте многоместных авто. Новинка привлечет как частных, так и корпоративных клиентов. Подробные сведения о модельном ряде и ценах будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, что россиянам придется потратить около 3000 рублей на замену шин. Около 80% от всех выпущенных авто Belgee идет на рынок России.