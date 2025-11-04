Американская компания SSC представила 2243-сильный гиперкар

Американская компания SSC North America представила трековый вариант гиперкара Tuatara — SSC Tuatara Aggressor, который отличается более высокой прижимной силой и лучшим сцеплением в поворотах.

По словам создателей, при работе над Tuatara Aggressor был оптимизирован каждый элемент автомобиля, что позволило также снизить вес и улучшить охлаждение. Изменения направлены на то, чтобы сделать автомобиль отзывчивее на гоночной трассе.

В движение автомобиль приводится тем же 5,9-литровым твин-турбо двигателем V8. При этом, если на SSC Tuatara его мощность достигает 1300 кВт (1768 л. с.), то на Tuatara Aggressor силовая установка развивает 1650 кВт (2243 л. с.).

В общей сложности будет выпущено 10 экземпляров SSC Tuatara Aggressor, а первый из них получит гонщица, однако её имя не называется.