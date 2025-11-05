За незаконное постановление о штрафе с камер предложили наказывать

За наказание водителя, который не совершал нарушения, предложено наказывать того, кто такое решение принял. Как правило, речь идет об инспекторе Центра автоматической фиксации автоправонарушений. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Ни одного автовладельца не удивишь неожиданными штрафами, приходящими по почте. То камера не заметила пристегнутый ремень, то касание водителем уха она считает использованием мобильного телефона. Зачастую автовладельцам приходят даже штрафы за перевозку их автомобиля на эвакуаторе. За превышение скорости. Попадаются и вовсе курьезные истории. Например, штраф за непристегнутую плюшевую игрушку на стекле "Газели". Или за непристегнутые пакеты на переднем сиденье авто.

С превышением скорости вообще проблемы. Дело в том, что камеры все поголовно сертифицированы, а поэтому, по мнению судов, не могут допускать ошибок. Но вот неприятность, как правило, камеры вычисляют скорость на основании видеоматериала. А именно того, как увеличивается в кадре размер регистрационного знака. А для этого камера должна быть установлена так, чтобы все расстояния и замеры были фиксированы.

А если ее покосило ветром? Столб, на котором она висит, прогнулся под весом провода, на котором зимой образовались сосульки?

А еще бывают случаи, когда штрафы автоматически выносятся автовладельцу, который даже не пересекал сплошную линию разметки. Просто двигался рядом. Но тень его автомобиля оказалась не там, где надо.

И автомобилистам приходится на пустом практически месте писать жалобы, бегать по инстанциям, подавать жалобы в суды. Не у всех для этого хватает сил и воли. Как рассказал один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, даже при очевидных признаках отсутствия правонарушения должностные лица неумышленно, в спешке либо сознательно подписывают постановления о наказании. Вероятно полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать.

Действительно, в настоящее время обжалуется незначительно количество от всех выписанных штрафов, поскольку водителю часто проще заплатить его, чем тратить время и силы на разбирательства.

Между тем никакой ответственности в КоАП для должностных лиц за ошибочные штрафы не предусмотрено. Поэтому предлагается ее ввести. За незаконное привлечение к ответственности - штраф в размере штрафа. Но не менее 5 тысяч рублей.

Впрочем, в своем заключении на законопроект правительство отметило, что незаконное привлечение к ответственности является злоупотреблением должностными полномочиями или халатностью. А за это и так ответственность прописана. Причем за нее, согласно Гражданскому кодексу, предусмотрено и возмещение ущерба из казны региона или РФ.

Надо сказать, что подобные идеи уже не раз выдвигались на обсуждение. Действительно, почему те, кто выявляет нарушения и назначает за них наказание, не несет ответственности за принятое ошибочное решение?

Напомним, что у нас были случаи массового привлечения водителей к ответственности из-за ошибки камер. Но отменить вынесенные наказания можно только по личной жалобе каждого. А иначе - никак.