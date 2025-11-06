Дорожная ситуация во Владивостоке становится хуже с каждым днем

Во Владивостоке растёт недовольство участников дорожного движения выделенными полосами для общественного транспорта на гостевой трассе (хотя, казалось бы, куда ему расти дальше). В социальных сетях полно жалоб на появление дорожных заторов в районе "Зари" и Второй Речки по направлению в центр города уже с 7:00, сообщает ИА DEITA.RU.

Заторы возникают не только на Некрасовском путепроводе и на проспекте 100-летия Владивостока, где есть выделенная полоса, маркированная буквой «А», но и задолго перед выделенным участком. Автомобилисты отмечают, что с появлением новой разметки их путь до работы в среднем увеличился на 40 минут. Для пассажиров общественного транспорта ситуация также не улучшилась, потому что в заторах от Седанки до зоны выделенной полосы застревают и автобусы, и новые троллейбусы с автономным ходом, обслуживающие новый маршрут № 4, который был презентован для облегчения транспортной связи удалённого микрорайона Снеговая Падь с центром Владивостока.

Единиц общественного транспорта при этом не увеличилось. Интервалы между рейсами из-за усилившихся заторов стали ещё больше, что лишь понижает привлекательность автобуса по сравнению с личным авто. Горожане также отмечают несоблюдение дорожной разметки и Правил дорожного движения самими водителями общественного транспорта, которые игнорируют выделенную полосу и балуются хаотичными перестроениями на дороге.

Дополнительные проблемы, впрочем, создают ремонтные работы на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Также сегодня утром на этом перекрёстке при движении в сторону центра на крайней левой полосе остановился автомобиль, включив аварийный сигнал, затруднив дорожное движение.

Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта не ожидают существенного улучшения ситуации после завершения ремонта, так как за ним начнётся сезон осадков, неизменно приводящих к ухудшению дорожной обстановки. Кроме того, не за горами сдача новых жилых комплексов в пригороде Владивостока, которые усилят нагрузку на дороги.

Но пока на все жалобы от МЦУ Владивостока поступает неизменный ответ, что «разметка нанесена по схеме организации дорожного движения, изменение схемы не планируется».