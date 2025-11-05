Компания Subaru и команда Vermont SportsCar представили новый автомобиль, подготовленный для нового эпизода серии Gymkhana. Шоу было приостановлено после трагической смерти ее главного амбассадора Кена Блока.

Brataroo 9500 Turbo стал третьим автомобилем Subaru, построенным для Gymkhana. За основу взят пикап Subaru Brat 1978 года, при этом конструкция полностью переработана. Машина оснащена 2,0-литровым турбомотором, подготовленным компанией Vermont SportsCar. Его мощность составляет 670 л.с., крутящий момент - 922 Нм. Максимальные обороты достигают 9500 об/мин - рекордный показатель для автомобилей, участвующих в проекте Gymkhana.

Автомобиль оснащен системой полного привода, секвентальной коробкой передач и набором активных аэродинамических элементов. Жалюзи в передних крыльях регулируют баланс даже во время прыжков, а два сменных антикрыла обеспечивают оптимальную управляемость при выполнении трюков.

В новой серии управлять автомобилем будет известный гонщик Трэвис Пастрана:

"Каждая деталь этой машины рассчитана на то, чтобы выдерживать огромные нагрузки, прыгать, дрифтовать и делать это снова и снова", - поделился он своим впечатлением об автомобиле.

Gymkhana - серия роликов, в которых профессиональные гонщики демонстрируют мастерство управления автомобилем в сложных городских и промышленных локациях. Формат приобрел мировую известность благодаря Кену Блоку, сделавшему Gymkhana частью современной автоспортивной культуры.

Выход новой части франшизы запланирован на начало декабря 2025 года.