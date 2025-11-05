Прибыль не грозит: владелец Ram TRX потерял 3 млн рублей на продаже авто

В США редкий экземпляр RAM 1500 TRX Final Edition сменил владельца на аукционе: новому хозяину достался пикап почти без пробега, а прежний потерял крупную сумму денег. О том, что стало причиной падения остаточной стоимости за столь короткий срок, рассказал портал Autoevolution.

Данная модель была представлена на американском рынке год назад и разошлась тиражом всего 4000 экземпляров. Один из них, окрашенный в редкий синий цвет Night Edge Blue, привлек особое внимание СМИ.

Как сообщается, первый владелец приобрел машину за 125 265 долларов (около 10,13 млн рублей). Спустя несколько месяцев он решил расстаться со своим железным конем, выставив его на аукцион. По итогам торгов он смог выручить за него всего 93 500 долларов (примерно 7,56 млн рублей), что на 31 765 долларов меньше первоначальной стоимости.

По данным Autoevolution, резкое падение цены объясняется несколькими факторами. Во-первых, рынок оказался перенасыщен схожими экземплярами: многие владельцы рассчитывали быстро заработать на перепродаже, но спрос оказался ниже ожиданий. Во-вторых, пробег в 4000 километров лишает машину статуса коллекционной и снижает интерес к ней со стороны потенциальных клиентов.

Общие тенденции рынка также повлияли на стоимость: в США наблюдается падение цен на пикапы и рост предложений по новым и почти новым машинам, даже в редких и эксклюзивных исполнениях.

Бывший владелец признался, что не ожидал такого результата, и решил не затягивать с реализацией, чтобы не потерять еще больше.

