Эксперты уличили производителей гибридных автомобилей во лжи

В последние годы популярность гибридных машин набирает обороты, в том числе и в нашей стране, благодаря двум ключевым факторам - экологичности и экономии топлива. Однако недавние исследования показали, что некоторые производители могут вводить потребителей в заблуждение относительно реальных характеристик и показателей своей продукции.

Так, ведущая европейская организация Transport&Environment проанализировала данные о 800 000 автомобилях, зарегистрированных в Европе с 2021 по 2023 год, и выявила значительное расхождение между заявленными и реальными выбросами CO2 в атмосферу. Еще 4 года назад разница между расчетными и фактическими показателями составляла 3,5 раза (28 г/км и 139 г/км), а в 2023 году она увеличилась в 5 раз.

Основной причиной таких отклонений стала манера езды. Гибридные автомобили создавались для использования на чистой электроэнергии, но в реальности они часто работают в режиме, при котором небольшой ДВС работает постоянно и на пределе возможностей.

Ученые подсчитали, что реальный коэффициент полезности батареи и электромотора составляет лишь 27%, а не заявленные 85%. Кроме того, расходы на топливо у владельцев гибридов из ЕС примерно на 500 евро в год выше, чем утверждалось изначально.

Исследователи также отметили, что зарядные станции опасны для человека и окружающей среды. Концентрация твердых частиц в воздухе на этих станциях выше, чем на обычных АЗС.

Главный вопрос, которым задаются многие специалисты отрасли, кроется в том, почему появление этих данных произошло так поздно, и кто является инициатором подобных исследований. По мнению портала "Автовзгляд", главным бенефициаром могут быть оказавшиеся в западне новых эконорм европейские автогиганты, которые на фоне грядущих проблем, грозящих увольнениями сотрудников и закрытием заводов, ищут пути выхода из кризиса.

