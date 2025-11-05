Внедорожники Tank лишились выгодных предложений

Производитель с ноября пересмотрел стоимость двух моделей своего внедорожного семейства — Tank 500 и флагманского Tank 700. Изменения коснулись и более доступной модели — Tank 400.

© Quto.ru

Tank 500 в актуальных комплектациях 2025 модельного года прибавила в цене от 100 до 150 тысяч рублей. Наименьший рост стоимости коснулся гибридных модификаций Urban и Hi-Charge. Более значительное подорожание затронуло версии с бензиновым двигателем — Adventure, Premium и BlackTrail.

Таким образом, Tank 500 сейчас можно приобрести от 6 899 000 до 8 599 000 рублей в зависимости от комплектации, пишут «Автоновости дня».

Основу неподключаемого гибрида Urban составляет двухлитровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил. Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, в которую встроен электромотор на 54 лошадиные силы. Энергию для него запасает литиевая батарея ёмкостью 17,5 киловатт-часов. Вся эта система выдает суммарно 299 лошадиных сил и 616 Ньютон-метров крутящего момента.

Версия Hi-Charge является подзаряжаемым гибридом. В этом случае двухлитровый бензиновый агрегат на 231 лошадиную силу объединён с более мощным электромотором на 163 лошадиные силы. Их совместная отдача достигает 394 лошадиных сил и 750 Ньютон-метров момента, что делает эту модификацию самой быстрой в линейке — разгон до 100 километров в час занимает всего 6,9 секунды. При такой динамике средний расход топлива объявлен на уровне 8,4 литра на 100 километров.

Бензиновые комплектации Tank 500 оснащаются трёхлитровым V6 с двумя турбинами, мощность которого составляет 299 лошадиных сил. С ним в паре работает девятиступенчатый «автомат» и система полного привода, имеющая понижающую передачу и возможность блокировки дифференциалов на обеих осях.

Что касается флагманского Tank 700, то бензиновые версии 2025 года стали дороже на 200 тысяч рублей, а гибридные — на 300 тысяч. И теперь актуальные цены на модель установлены в пределах от 9 699 000 до 12 799 000 рублей в зависимости от комплектации.

Будущее рядом: Toyota представила автономный электромобиль для детей

Спортивные модели Lada Vesta немного подорожали

Бензиновые модификации внедорожника имеют трёхлитровый двигатель V6 мощностью 354 лошадиные силы и моментом 560 Ньютон-метров, а разгон до 100 километров в час занимает 8,8 секунды.

Гибридные версии Hi-Performance и Edition One используют сложную силовую установку. К такому же трёхлитровому V6 на 354 лошадиные силы добавляется электромотор, встроенный в коробку передач. Их общая мощность составляет 422 лошадиные силы (800 Ньютон-метров), а в кратковременном режиме она может достигать 517 лошадиных сил. Большая литий-ионная батарея ёмкостью 37,1 киловатт-часа позволяет проехать только на электротяге около 100 километров. Этот тяжёлый внедорожник разгоняется до 100 километров в час за 5,9 секунды.

Попутно изменения затронули и более доступную модель — Tank 400. Прямого повышения цен на неё не было, однако с ноября завершились продажи версий 2024 года, на которые действовали специальные скидки в размере 200-300 тысяч рублей. Теперь в продаже остались только автомобили 2025 года, не имеющие льготных условий. Таким образом, актуальные цен на модель сейчас составляют 5 399 000 и 5 899 000 рублей в зависимости от модификации.