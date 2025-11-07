Новый гибридный Mercedes-Benz выходит на рынок Европы

Компания Mercedes-Benz объявила о старте продаж в Европе гибридных версий компактного седана CLA третьего поколения, все они оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтовым электромотором. Самый простой гибридный CLA 180 стоит в Германии от 46 243 евро.

Дорогим получился новый гибридный Mercedes-Benz CLA, электрический с приставкой with EQ technology «на минималках» стоит примерно столько же — от 46 420 евро. Для сравнения скажем, что базовая бензиновая «копейка» BMW 116 (122 л.с.) сейчас стоит 33 600 евро, но она в Европе предлагается только в кузове хэтчбек, а базовый бензиновый седан Audi A3 (114 л.с.) обойдётся минимум в 32 100 евро.

Напомним, что мировая премьера Mercedes-Benz CLA третьего поколения на платформе MMA состоялась в марте этого года, электрический CLA в новом кузове имеет заводской индекс C174, «углеводородный» — C178. До сего момента в продаже были только электрические версии, но компания Mercedes-Benz уверяет, что расходятся они хорошо, так что пришлось даже наращивать их производство на заводе в немецком Раштатте. Теперь в продаже появились гибридные версии CLA 180, CLA 200 и CLA 220, все они по умолчанию имеют передний привод, но версии CLA 200 и CLA 220 также доступны в сочетании с полным приводом 4Matic.

Все гибридные версии — безрозеточные, чего у Mercedes-Benz не было давно. Буферная, она же тяговая батарея совсем небольшая, ёмкостью 1,3 кВт·ч, а электросистема — 48-вольтовая. Единственный тяговый электромотор мощностью 22 кВт (30 л.с.) интегрирован в 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, он позволяет седану на невысоких скоростях непродолжительное время ездить исключительно на электротяге, а выключение ДВС в режиме наката возможно на скоростях до 100 км/ч. В целом гибридная силовая установка у CLA довольно примитивная, аналогичную систему уже пару лет предлагает на своих европейских компактных и субкомпактных моделях корпорация Stellantis.

ДВС в гибридном Mercedes-Benz CLA — это 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор семейства FAME с заводским индексом M252, он работает по экономичному циклу Миллера и имеет степень сжатия 12:1. На версии CLA 180 его максимальная отдача составляет 100 кВт (136 л.с.) и 200 Нм, на версии CLA 200 — 120 кВт (163 л.с.) и 250 Нм, на версии CLA 220 — 140 кВт (190 л.с.) и 300 Нм. Объём топливного бака у переднеприводных версий — 43 л, у полноприводных — 51 л.

Максимальная совокупная отдача силовой установки на версии CLA 180 составляет 115 кВт (156 л.с.) и 280 Нм, на CLA 200 — 135 кВт (184 л.с.) и 330 Нм, на CLA 220 — 155 кВт (211 л.с.) и 380 Нм. Базовый переднеприводный CLA 200 набирает первую «сотню» за 8,8 с (максимальная скорость — 218 км/ч), а самый резвый в гамме CLA 220 4Matic — за 7,1 с (максимальная скорость — 237 км/ч). Стоит топовый Mercedes-Benz CLA 220 4Matic от 54 228 евро.

Добавим, что нового хэтчбека Mercedes-Benz А-класса на платформе MMA не будет, на смену актуальной модели поколения 177 придёт некая принципиально новая модель Mercedes-Benz начального уровня.