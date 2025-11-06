По итогам второго месяца осени в России продали 5000 новых крупнотоннажных грузовиков. Об этом сообщило агенство «Автостат».

Если сравнивать с октябрем прошлого года, то снижение составит 55 процентов. Впрочем, относительно сентября, наоборот, наблюдается 41-процентный рост.

Почти 50 процентов проданных грузовиков данной категории пришлось на KAMAZ и SITRAK. Транспортные средства этих марок купили в количестве 1,3 тысячи и 1,2 тысячи штук соответственно. Третья позиция досталась китайскому FAW с результатом 553 экземпляра. Кроме того, удалось реализовать 482 Shacman и 352 MAZ.

Отмечается, что всего с января по октябрь в России купили 37,9 тысячи новых крупнотоннажных грузовых автомобилей. Это почти на 60 процентов меньше, чем за десять месяцев 2024 года.

В начале сентября сообщалось, что по итогам августа 2025 года продажи новых тяжелых грузовиков обвалились на 59,5 процента год к году и составили 3682 единицы. Реализация среднетоннажных транспортных средств грузоподъемностью от 3,5 до 16 тонн за это время рухнула на 50,2 процента (до 923 штук). В сегменте легковых коммерческих автомобилей (LCV) зафиксировано падение продаж на 25,8 процента (почти до 7000).