Минпромторг подвел итоги продаж авто в РФ

По данным Минпромторга, в январе-октябре 2025 года в России реализовано 1 197 394 новых автомобиля всех типов (в возрасте до трех лет). Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 1 544 849 единиц.

Объем рынка автомобилей отечественного производства превысил 657 тысяч штук, что на 3% меньше, чем за десять месяцев 2024 года.

По сегментам:

• легковые автомобили - 1 054 711 штук (снижение на 20%);

• легкие коммерческие автомобили (LCV) - 86 720 штук (-23%);

• грузовые автомобили - 46 376 штук (-56%);

• автобусы - 9587 штук (-42%).

При этом только в октябре на российском рынке реализовано 183,4 тысячи новых автомобилей - на 34% больше, чем в сентябре, и на 81,7% больше, чем в июне, который стал одним из самых слабых месяцев текущего года.

Ранее "РГ" сообщала, что в России наметилась новая тенденция: продажи отечественных авто растут, а объемы реализации ввозимых иномарок падают.