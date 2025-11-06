За крупные чаевые таксисту грозит тюремный срок

Находчивый водитель, воспользовавшись нетрезвым состоянием пассажира, перевел с его телефона деньги

В Сочи водителю такси грозит 6 лет тюрьмы за крупные чаевые. Об этом сообщает УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что находчивый водитель, воспользовавшись нетрезвым состоянием пассажира, перевел с его телефона себе на счет 9,5 тыс рублей, вместо положенных ему за оказанные услуги 500 рублей.

Однако, обнаружив на утро сообщение о переводе, пассажир не был согласен с таким решением водителя и обратился в правоохранительные органы.

«Сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель», - говорится в сообщении. При этом отмечается, на момент задержания водитель полученные чаевые потратил.

Сейчас в отношении водителя такси возбужденно уголовное дело. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.

