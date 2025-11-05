В октябре вырос спрос на отечественные машины

Минпромторг отметил рост спроса на отечественные машины. В октябре 2025 года продажи автомобилей в России выросли на 34% относительно того же месяца 2024 года, до 183,4 тысячи единиц техники, из них порядка 100,7 тысячи пришлось на собранные на территории страны машины. Этот результат на 9% лучше прошлогоднего. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России, на которое обратил внимание Quto.ru.

«В октябре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 100,7 тыс. шт., что на 9% больше, чем в октябре 2024 г. Вместе с этим, за месяц реализовано 82,7 тыс. импортных автомобилей — на 22,8% меньше, чем за октябрь 2024 года», — отметили в ведомстве.

Всего в период с января по октябрь на территории России было реализовано 1 054 711 новых легковушек, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Из них на продукцию отечественных марок пришлось 657 000 экземпляров — на 3% меньше, чем за 10 месяцев 2024 года.

Продажи в сегменте лёгких коммерческих машин сократились на 23%, до 86 720 экземпляров, грузовиков — на 56% (46 376 шт.), автобусов — на 42% (9 587 шт.).