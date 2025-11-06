В Башкирии ищут решение проблемы с дорогами, разрушенными большегрузами

В Стерлитамакском районе рядом с деревней Урняк в прошлом году проложили новую дорогу. За лето от нового асфальта, можно сказать, не осталось и следа. Его "убили" большегрузы, доставляющие на стройки Стерлитамака песок из карьеров.

© Российская Газета

- Когда мне жители пожаловались на проблему, я поехал на место посмотреть, что происходит. Там мало того что дорогу разрушили, так еще и по мосту через Белую грузоподъемностью 10 тонн ездят "Шахманы" с грузом в 50 тонн. Новый мост здесь еще только строится. Водители снимают или закрывают номера, ведут себя нагло. Администрация района разводит руками: мол, там мафия, мы не в силах решить вопрос, - рассказывает общественный деятель Динар Зайнуллин.

Таких примеров по республике можно привести массу. О том, что проблема стала системной и особенно это связно с доставкой добытых материалов из карьеров, соглашаются и в региональном минтрансе РБ. В прошлом году там подсчитали, что ущерб дорогам в Салаватском районе от одного предприятия, перевозящего щебень, составил 1 млрд рублей.

- Более 40 процентов региональных дорог и дорог местного значения находится в ненормативном состоянии, и большинство разрушены грузовыми автомобилями. Особенно это заметно вблизи месторождений в Хайбуллинском, Баймакском, Учалинском районах. Впрочем, по всей республике такая ситуация - везут ли руду, песок или щебень - все с перегрузом, - рассказывает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков.

Сегодня в республике работают восемь пунктов весового контроля, еще два находятся на ремонте. Представитель минтранса назвал пугающую цифру - 92 процента большегрузов проезжают через камеры со скрытыми номерами. При этом сегодня все пункты оснащены современными системами автоматического распознавания номеров, а на подступах к пунктам установлены дополнительные камеры для фиксации регистрационных знаков - это позволяет эффективно идентифицировать транспортные средства даже на расстоянии. Но и это для нарушителей не преграда.

- Все грузовые машины оборудованы рациями. Они все знают, где стоят посты, как их объехать, как скрыть номер. Если видят, что на пункте весового контроля стоят инспекторы ГАИ, то останавливаются за несколько метров и не едут, - говорит руководитель Центра организации дорожного движения РБ Илья Крюков.

К слову, ГАИ теперь не участвует в совместных с Ространснадзором мероприятиях, их штаты в последние годы сильно сократились, и им бы успевать выезжать на ДТП.

- Нам вообще запретили участвовать в этих рейдах приказом МВД России. Не входит в наши обязанности контроль за состоянием дорожного полотна. А вот тех, кто скрывает номера, мы ловим. Если водитель попался в первый раз, он может отделаться штрафом в пять тысяч рублей. А может и не отделаться, если будет установлено, что номер был сокрыт намеренно. Тогда ему будет грозить лишение прав от одного до трех месяцев. За повторное нарушение - лишение прав от года до полутора лет. В сентябре подали в суд на лишение прав дела по 53 водителям, - говорит замначальника Управления ГАИ РБ Эдуард Идрисов.

Хорошую помощь могли бы в этом случае оказать передвижные пункты фиксации нарушений со встроенными в них модулями весового контроля. Такие сейчас как раз внедряются в республике. Благодаря им за месяц наложено штрафов более чем на 20 млн рублей. На помощь теперь пришла и нейросеть. Она определяет идентичность автомобилей за счет анализа мелких внешних признаков, например трещины на лобовом стекле, шторки, наклейки, характерные загрязнения. Благодаря этому удается обнаружить водителей, которые под одной камерой скрыли госномер, а под другой - нет.

И все же проблемы остаются. Минтранс предлагает на законодательном уровне ввести ответственность еще и грузоотправителя за перевес и подключить к этой работе минэкологии, которое контролирует недропользователей. Другое предложение - обязать все большегрузы устанавливать ГЛОНАСС, тогда скрытые номера не помогут избежать ответственности.

Депутаты Госсобрания РБ уже заявили о готовности проработать эти предложения и подготовить их на рассмотрение федерального парламента.

Кстати

В июле значительно выросли размеры штрафов за превышение массы и габаритов транспортного средства. Теперь при нарушении правил проезда пункта весогабаритного контроля собственника машины могут оштрафовать на 600 тысяч рублей. При превышении допустимых габаритов грузов в пределах 10 см владельца автомобиля оштрафуют на 150 тысяч рублей. Раньше штрафы за это полагались и водителям - в размере 1,5-2,3 тысячи рублей.