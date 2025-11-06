Власти оправдались за пробник дороги в алтайском поселке

В одном из поселков Алтайского края уложили кусок асфальта с разметкой перехода вместо дороги. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Подъем».

«Пробник дороги» длиной несколько метров, как его окрестили местные жители, появился в поселке Малиновое озеро недалеко от школы с населением 2,6 тысячи человек. Остальная часть дороги при этом по-прежнему осталась грунтовой. Местные жители призвали власти «не лепить больше такой красоты», поскольку асфальтированный отрезок чересчур узкий и разъезжаться на нем двум автомобилям приходится по старой части дороги вокруг благоустроенного участка.

В свою очередь, власти Михайловского района, к которому относится поселок, объяснили случившееся тем, что средств им хватило лишь на такой участок асфальта. «Гаишники сказали: надо нарисовать на грунтовой дороге пешеходный переход. А как мы нарисуем на песке переход? (...) Полномочия по дорожному фонду у главы поселка. Он из своих лимитов, что дорожный фонд ему транслировал, на основании этого и сделал, если бы он не сделал, на него было бы наложено административное производство. Малиновские, конечно, у нас волшебники», — убежден представитель администрации.

Он подчеркнул, что легковые машины могут разъехаться на проложенных шести метрах дороги, и добавил, что не стоит объяснять, как дорого сейчас стоит даже квадратный метр асфальта. В заключение представитель власти рассказал, что даже центр Малинового озера не удается отремонтировать в силу ограниченности бюджета.

