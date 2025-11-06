Практически новый Volkswagen Polo Sedan 2016 года выставили на продажу в РФ

Уникальную "капсулу времени" удалось разыскать "Российской газете" в ходе ежедневного мониторинга автомобильных агрегаторов. Владелица из Москвы выставила на продажу бестселлер прошлых лет - Volkswagen Polo Sedan 2016 года выпуска с мизерным пробегом в 8500 км.

Согласно данным из карточки объявления, машина 9 лет просуществовала в руках одной семьи и эксплуатировалась исключительно в летний период для поездок на дачу. Судя по опубликованным фото, все заявленное является правдой. Кузов, окрашенный в золотистый металлик, интерьер и подкапотное пространство смотрятся отлично.

Несмотря на базовое исполнение, у седана есть все необходимое для комфортного передвижения - подушки безопасности, усилитель руля, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, задние парктроники, подогрев передних сидений и многое другое.

Под капотом расположен ресурсный и беспроблемный мотор CWVA объемом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил. Коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая, привод - передний.

Хозяйка просит за свой Volkswagen 1 500 000 рублей, что практически идентично цене новой Lada Vesta.

