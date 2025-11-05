В России стильный седан Changan Lamore назовут по-новому

В РФ Changan Lamore получит новое имя. Китайский производитель намерен расширить линейку UNI на российском рынке за счёт седана под индексом L. Впрочем, это не значит, что компания привезёт в нашу страну новую модель — под именем скрывается хорошо известный россиянам Lamore, продажи которого начались в 2023 году. Новинка уже появилась на официальном сайте марки, однако россиянам предложены машины 2024 года выпуска.

Технических доработок автомобилю не досталось. В движение автомобиль приводит 181-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, с которым сочетаются 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия и привод на переднюю ось.

Россиянам седан предложен в единственной комплектации Tech стоимостью 2 869 900 рублей. Никакой информации о возможных скидках и спецпредложениях на сайте бренда на данный момент нет.

Ранее Changan сертифицировал в РФ роскошный Avatr 12. Китайская компания получила одобрение типа транспортного средства на электрическое гран-купе. Документ даёт право начать продажи модели на российском рынке, так что в ближайшее время она появится в дилерских центрах марки.